فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - السودان – (أ ش أ) أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الإنتقالية، ومساعدة ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) في استباب الأمن وفرض هيبة القانون. وذكرت القوات المسلحة السودانية – في بيان مساء اليوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان، استقبل اليوم الدكتور حامد البشير ابراهيم والي جنوب كردفان، وذلك بحضور الفريق الركن مجدي ابراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد. وتطرق اللقاء إلى جهود القوات المسلحة في حفظ الأمن والسلام المُجتمعي بالولاية، حيث دعا والي جنوب كردفان، القوات المسلحة إلى زيادة القوات على الأرض منعا للصراعات الداخلية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس الأركان السوداني يؤكد استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الانتقالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.