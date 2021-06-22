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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأ مفسر أحلام أحد المتصلين على الهواء بتفسيره حلم شرب البنزين في المنام.
وقال المتصل خلال مداخلة مع مفسر الأحلام د. محمد بن علي الشنقيطي في برنامج “تفسير وتعبير” على قناة “فور شباب”، أنه يقوم خلال الرؤيا بهز سيارة ليسقط منها البنزين ثم يشرب البنزين.
وسأل مفسر الأحلام المتصل إذا كان متزوجاً فقال له “نعم” ، ثم سأله حول عدد الزوجات فأكد أنه متزوج من واحدة، فقال مفسر الأحلام للمتصل أنه سيتزوج زواج “مسيار”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفسر أحلام يفاجئ متصل بتفسير رؤيا شرب البنزين في المنام! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.