تراند الفن: مفسر أحلام يفاجئ متصل بتفسير رؤيا شرب البنزين في المنام!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : فاجأ مفسر أحلام أحد المتصلين على الهواء بتفسيره حلم شرب البنزين في المنام. وقال المتصل خلال مداخلة مع مفسر الأحلام د. محمد بن علي الشنقيطي في برنامج “تفسير وتعبير” على قناة “فور شباب”، أنه يقوم خلال الرؤيا بهز سيارة ليسقط منها البنزين ثم يشرب البنزين. وسأل مفسر الأحلام المتصل إذا كان متزوجاً فقال له “نعم” ، ثم سأله حول عدد الزوجات فأكد أنه متزوج من واحدة، فقال مفسر الأحلام للمتصل أنه سيتزوج زواج “مسيار”.

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