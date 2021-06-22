تراند الفن: تشيلي تتعادل مع أوروجواي إيجابيًا في كوبا أمريكا

تعادل منتخب تشيلي مع نظيره أوروجواي، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.

وسجّل فارجاس الهدف الوحيد لمنتخب تشيلي في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بينما تعادل منتخب أوروجواي عن طريق أرتورو فيدال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 من المباراة.

ورفع متتخب تشيلي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.