فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 2 زيارة
تعادل منتخب تشيلي مع نظيره أوروجواي، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.
وسجّل فارجاس الهدف الوحيد لمنتخب تشيلي في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بينما تعادل منتخب أوروجواي عن طريق أرتورو فيدال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 من المباراة.
ورفع متتخب تشيلي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشيلي تتعادل مع أوروجواي إيجابيًا في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.