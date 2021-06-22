تراند الفن: وزير التعليم: أسئلة الامتحانات في النظام الجديد يضعها مئات الخبراء وليس مستشار المادة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم وصف الامتحانات ضمن النظام الجديد بالسهل أو الصعب، لأنها تخضع لخبراء التقييم وليس لمن يتم تقييمه أو لولي الأمر.

وأضاف “شوقي”، في جروب أولياء أمور مصر الآباء عبر تطبيق “واتساب”، أن الامتحانات في النظام الجديد يضع أسئلتها “مئات من الخبراء”، وليس مستشارًا للمادة، وذلك في منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة وليست مثل الماضي.

ونصح “شوقي”، أولياء الأمور بتدريب الطلاب من خلال (حصص مصر ومدرستنا 2 والـLMS على التابلت) للتعود على هذه الأسئلة التي تقيس عمق الفهم.

وتابع أنه ليس الهدف “تقفيل” الامتحان في هذا النوع من الامتحانات مثل الماضي، ولكنها منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة وليس المقصود أن يحصل كل طالب على 100٪.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بضرورة تجميع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة الخاصة بالامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة الذي عقد الاثنين لطلاب الشعبة العلمية، ويعقد اليوم الثلاثاء لطلاب الشعبة الأدبية والأربعاء للطلاب الذين يؤدون الامتحان الورقي والذين لم يتسلموا التابلت، في كنترول المدارس؛ لحين صدور تعليمات أخرى.