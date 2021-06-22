تراند الفن: شقيقة السندريلا: سعاد حسني شعرت بالإهانة من زوجها عبد الحليم حافظ (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، إن النجمة المعروفة بـ “السندريلا” تزوجت في السر من عبد الحليم حافظ، وأن الأخير هو من رشّحها للمشاركة في فيلم “البنات والصيف” الذي جسدت فيه دور أخته.

وأشارت عبد المنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، اليوم الاثنين، إلى أن سبب عدم إشهار الزواج الذي استمر لمدة 6 سنوات، يعود إلى أن وقت زواج عبد الحليم وسعاد حسني، كان المطرب أشهر منها، وتخوف من تأثير ذلك على ارتباط مُعجبيه ونجوميته.

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وأضافت: “عبد الحليم طلب بعد سنوات زواج من سعاد حسني، إعلان زواجهما، لكن السندريلا رفضت، فهي أصبحت نجمة معروفة وشهيرة، وشعرت بإهانة لأنه رفض أن يعلن زواجهما في البداية”.

وذكرت شقيقة سعاد حسني، أن عبد الحليم حافظ كان يغار بشدة على سعاد حسني.

سعاد حسني

وحول وفاتها، أفادت شقيقة السندريلا، بأن سعاد حسني لم تنتحر لأنها اتفقت على مسرحية كانت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن، متابعة: “سعاد اتقتلت غدر، ومعروف مين اللي قتلها”، مؤكدة أنها استعادت رشاقتها ورونقها قبل وفاتها.