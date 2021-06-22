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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - العريش-(أ ش أ):
أكد مدير عام إدارة التثقيف والإعلام بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء الدكتور حاسم حمدي اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتقديم الرعاية والتوعية للمواطنين في ظل جائحة كورونا.
وأشار حمدي – في تصريح الليلة – إلى إعداد استراتيجية مشتركة مع فرع ثقافة شمال سيناء للتوعية بفيروس كورونا، من خلال بروتوكول يتضمن إلقاء مجموعة من المحاضرات التوعوية لتعزيز صحة المواطن، وتشمل محاضرات عن الأمراض المعدية المختلفة، ودور الثقافة والإعلام في مواجهتها، مع توضيح لفيروس كورونا ومخاطره وطرق الوقاية، وفي مقدمتها تلقي اللقاح ضد الفيروس.
من جانبه، أوضح مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان أنه من خلال البروتوكول، جرى التنسيق لإلقاء 22 محاضرة خلال العام 2021/ 2022 لتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
يُذكر أنه سبق أن أطلقت مديرية الصحة بالاشتراك مع فرع ثقافة شمال سيناء منذ أيام حملة مشتركة للتوعية بلقاح كورونا، وحث المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح لأهميته.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للتوعية بكورونا.. إعداد بروتوكول بين “الصحة والثقافة” بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.