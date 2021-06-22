تراند الفن: في أول ظهور لها بعد الحكم بحبسها.. حنين حسام: “المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى بعد صدور حكم غيابي بحبسها بالحبس 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أول أمس الأحد، المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار في البشر.

وقالت حنين حسام “انا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. ازاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم”.

وتابعت حنين حسام “أنا عايزة أقول للناس حاجه.. أنا مغلطتش حاجه والله العظيم ما غلط أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي”.

وأوضحت حنين “من يوم 18 ابريل في 2020 لحد دلوقتي وروحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقايق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة”.

وذكرت حسام “انا ياجماعة عملت ابلكيشن لايكي ومش حاجه حرام وكل الناس كتير عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا”.

وقال المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في، أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.