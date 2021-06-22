فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى بعد صدور حكم غيابي بحبسها بالحبس 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أول أمس الأحد، المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار في البشر.
وقالت حنين حسام “انا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. ازاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم”.
وتابعت حنين حسام “أنا عايزة أقول للناس حاجه.. أنا مغلطتش حاجه والله العظيم ما غلط أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي”.
وأوضحت حنين “من يوم 18 ابريل في 2020 لحد دلوقتي وروحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقايق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة”.
وذكرت حسام “انا ياجماعة عملت ابلكيشن لايكي ومش حاجه حرام وكل الناس كتير عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا”.
وقال المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في، أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: في أول ظهور لها بعد الحكم بحبسها.. حنين حسام: “المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.