تراند الفن: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة “تجسس أمريكية” شرقي اليمن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت مصراوي 12 زيارة

صنعاء-(د ب أ): أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، شرقي البلاد. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان “تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيجل) بصاروخ أرض جو”. وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين، إلى أن الطائرة أسقطت في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأضاف أنه “قد تم استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة مأرب معارك عنيفة متقطعة بين مسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، إذ يحاول الحوثيون منذ أشهر الاستيلاء على هذه المحافظة الاستراتيجية.​

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