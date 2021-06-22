فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - شمال سيناء – أشرف سويلم : أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال رابط المديرية . واعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 82.1 ٪ من المتقدمين للامتحانات. وأشاد المحافظ، بالطلبة والطالبات للنجاح والتفوق، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية، مؤكدًا علي حصول 15 طالبًا وطالبة علي الدرجات النهائية بإدارت العريش والشيخ زويد وبئر العبد. و قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و809 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 8 آلاف و485 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة الناجحين 82.1%. كما اعتمد المحافظ، نتيجة شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح بلغت 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100% ، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف البصر بنسبة نجاح بلغت 100% حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، وعادل يحي رئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول، وخالد أبو سلمه مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.