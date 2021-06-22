- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد : أصدرت شركة “مصر للطيران” بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو لشجار بين سيدتين، تداوله الناشطون على مواقع التواصل على أنه على متن إحدى رحلاتها.
ويظهر المقطع المتداول مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران.
وقالت الشركة في بيانها إنه “بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بـ”مصر للطيران” مطلقا، حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير المصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تداول المقطع .. مصر للطيران تعلق على فيديو مشاجرة داخل طائرة بعد إقلاعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.