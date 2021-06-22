تراند الفن: بعد تداول المقطع .. مصر للطيران تعلق على فيديو مشاجرة داخل طائرة بعد إقلاعها

صحيفة المرصد : أصدرت شركة “مصر للطيران” بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو لشجار بين سيدتين، تداوله الناشطون على مواقع التواصل على أنه على متن إحدى رحلاتها.

ويظهر المقطع المتداول مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران.

وقالت الشركة في بيانها إنه “بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بـ”مصر للطيران” مطلقا، حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير المصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي”.



