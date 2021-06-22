فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ما هو إلا إجراء تنظيمي للحالات الإيجابية التي يكشف تعاطيها، مشيرًا إلى أن حملات كشف تعاطي المخدرات على الموظفين موجودة بالفعل على أرض الواقع ولكن سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة.
ونفى عثمان، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، ما تردد على بعض وسائل الإعلام عن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، كإجراء لتقليل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين، بدليل إعطاء فرصة 6 شهور للمتعاطي وعدم تنفيذه في الحال، حسب قوله.
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القانون حدد موقف الموظف الذي يتهرب من الخضوع لكشف التعاطي عن المخدرات، حيث نص القانون على معاملة المتهرب أو الممتنع عن الكشف معاملة الحالة الإيجابية، كاشفًا أن القانون يعاقب كذلك المدير أو صاحب العمل الذي يكون على علم بتعاطي موظف لديه ولم يبلغ عنه، حيث سيوقع ضده غرامة مالية قدرها 200 ألف ويعاقب بالسجن، مضيفًا أن القائم على الكشف في حملات الكشف على الموظفين سيحول للمحكمة ويوقع ضده عقوبة السجن أيضًا، في حالة التدليس في نتيجة التحليل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مكافحة الإدمان”: فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.