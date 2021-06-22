تراند الفن: “تأثير مذهل” لأدوية ضغط الدم على كبار السن.. تحميهم من هذا المرض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: ارتفاع ضغط الدم، من العوامل الخطيرة التي تساهم في تراجع الذاكرة والخرف لدى كبار السن، وتشير الدراسات إلى أن علاجه بأدوية معينة يمكن أن يحسن الذاكرة أيضا. وفقا لخبراء جامعة كاليفورنيا.

ووجد باحثون أن علاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، بحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، مثل كانديسارتان وإربيسارتان، وكذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل راميبريل وليزينوبريل، قلل من ضعف الإدراك بنسبة 19 في المائة.حيث تبين أن هذه الأدوية قد تمنح أكبر فائدة للإدراك على المدى الطويل.

وأوضحت الدراسة أن مستويات الانتباه لدى المتطوعين، الذين بلغ عددهم 12500، وتبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، أصبحت أفضل بعد 3 سنوات من تناولهم أدوية تتجاوز الحاجز الدموي الدماغي.

ووفقا ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. أضاف مؤلف الدراسة، الدكتور دانيال نيشن: أن دراسات أخرى أظهرت فوائد حاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول في الحد من مخاطر الإصابة بالخرف.

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