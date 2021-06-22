تراند الفن: نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير مصرف ناهيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أعمال تطهير مصرف ناهيا ومشروع إحلال وتجديد كوبري عزبة العسيلي علي مصرف ناهيا العمومي.

ووجه الشهابي بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير، لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات، والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصرف.

وشدد الشهابي علي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الكوبري، والالتزام بالمواعيد المتفق عليها في الموعد المحدد.

وقد التقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي عزبة العسيلي للاستماع الي طلباتهم واقتراحاتهم، في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة علي مستوي القرية.

ورافق الشهابي كلا من المهندس محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة والمهندس خالد محمد عبدالحميد مدير عام صرف شمال الجيزة، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة ومسئولي هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة جنوب القاهرة للكهرباء لأعمال تطهير مصرف ناهيا بنطاق مركز ومدينة كرداسة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

