فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أعمال تطهير مصرف ناهيا ومشروع إحلال وتجديد كوبري عزبة العسيلي علي مصرف ناهيا العمومي.
ووجه الشهابي بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير، لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات، والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصرف.
وشدد الشهابي علي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الكوبري، والالتزام بالمواعيد المتفق عليها في الموعد المحدد.
وقد التقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي عزبة العسيلي للاستماع الي طلباتهم واقتراحاتهم، في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة علي مستوي القرية.
ورافق الشهابي كلا من المهندس محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة والمهندس خالد محمد عبدالحميد مدير عام صرف شمال الجيزة، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة ومسئولي هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة جنوب القاهرة للكهرباء لأعمال تطهير مصرف ناهيا بنطاق مركز ومدينة كرداسة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير مصرف ناهيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.