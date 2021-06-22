تراند الفن: فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم بالكامل لصيانه المحولات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عـن مدينة مرسى علم بالكامل، اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا، لعمل الصيانة لمحطة محولات الكهرباء.

وعادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، في أغلب القطاعات، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ.

وتقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات واخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

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