فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عـن مدينة مرسى علم بالكامل، اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا، لعمل الصيانة لمحطة محولات الكهرباء.
وعادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، في أغلب القطاعات، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ.
وتقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات واخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم بالكامل لصيانه المحولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.