تراند الفن: مصدر لـ “القاهرة 24”: هاني جرجس فوزي تزوج مسلمتين قبل وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - حرص هاني جرجس فوزي في السنوات الأخيرة من حياته على إخفاء إسلامه وعدم اشهار هذا الأمر وبقائه سرا، وعلم “القاهرة 24” من مصدر مقرب للمنتج والمخرج الراحل إنه تزوج من مسلمتين قبل وفاته.

وكان المخرج الراحل أسامة فوزي شقيق هاني جرجس فوزي اعتنق الإسلام أيضًا، لزواجه من الفنانة سلوى خطاب، التي انفصل عنها بعد ذلك.

هاني جرجس فوزي يعتنق الاسلام قبل رحيله

فجَّر مصدر مقرب من عائلة المخرج والمنتج الراحل هاني جرجس فوزي، مفاجأة بإعلانه اعتناق الأخير الإسلام قبل وفاته بفترة، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصًا عقب دخوله الإسلام.

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وتوفي المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي صباح يوم الأحد الماضي، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بحضور أسرته وأصدقائه، ويعتبر الراحل أحد أبرز المنتجين في مصر في فترة التسعينيات القرن العشرين.

معلومات عن هاني جرجس فوزي

ويرصد “القاهرة 24” أبرز معلومات عن الراحل هاني جرجس فوزى:

يدين بالفضل لوالده المنتج جرجس فوزي الذي قال عنه في لقاء مصور إن اسم والده ساعده كثيرا على دخول مجال الفن، لأنه يعمل منذ الأربعينيات من القرن الماضي، إذ بدأ جرجس فوزي مشواره مساعد إنتاج ثم مدير إنتاج ثم منتج فني، حتى أصبح منتجا.

بدأ العمل مجال الفن منذ أن كان عمره 16 عاما، ساعده على ذلك نشأته في عائلة فنية.

تعلق شغفه الفني بالإخراج، رغم أن والده كان يريده أن يتعلم التصوير السينمائي، وتتلمذ فيها بالفعل على يد مدير التصوير كمال كريم، لكنه كان يتركه دائما، لينصح كمال كريم والده هاني فوزي بأن يترك الابن يتعلم الإخراج.

عمل هاني جرجس فوي في البداية مساعد مخرج ثاني ثم مساعد أول ثم مساعد مخرج، وعمل مع العديد من المخرجين المتميزين ومنهم هنري بركات الذي عمل معه في فيلم “امرأة بلا قيد”.

أفلام هاني جرجس فوزي

والده جرجس فوزي، قد 30 فيلما ومنهم “الراقصة والطبال”، و”الشيطان يعظ” و”التوت والنبوت” وكان آخر أفلامه “الزمن والكلاب”، أما هاني جرجس فوزي فقد أنتج 18 فيلما، أولهم “سيدة القاهرة” عام 1990، وتبعه بـ “زوجة محرمة” و”سوق النساء” و”الإمبراطورة” و”حسن اللول” و”امرأة فوق القمة”.

أخرج 3 أفلام، أثارت الكثير من الجدل نظرا لجرأة موضوعها وتضمنها مشاهد جريئة وهي “دون رقابة” و”أحاسيس” و”جرسونيرة”.