تراند الفن: الحماية المدنية تواصل رفع حطام حادث قطار حلوان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة برفع حطام حادث تصادم قطار أوتوبيس بمنطقة حلوان، بعد الدفع بعدد من الأوناش لتسير الحركة على شريط السكة الحديد.

وقال مصدر، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إنه تم الاستعانة بـ2 ونش، ومُعدات ثقيلة لرفع حطام السيارتين (الميكروباص)، تمهيدًا لإعادة الحركة وتسير القطار المتوقف.

وأفادت هيئة سكك حديد مصر بأن أتوبيس نقل العمال الذي صدمه قطار نقل البضائع بحلوان جنوبي القاهرة، كان مُتوقفًا على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد، وفي مكان لا توجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات.

وأوضح بيان للسكة الحديد، الاثنين، أنه في تمام الساعة 17.45 مساء أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين – العباسية في المسافة بين التبين وحلوان، وقع تصادم قطار بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

وذكرت أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجارٍ المتابعة.