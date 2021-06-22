تراند الفن: كوبا تعلن توصلها للقاح جديد للقضاء على “كورونا” بنسبة 92٪ وتطلق عليه اسم عبدالله!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات : أعلنت السلطات الكوبية أن لقاحها “عبد الله” المكون من ثلاث جرعات أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 92.28٪ في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وكانت مجموعة شركات التكنولوجيا البيولوجية الكوبية BioCubaFarma، أعلنت في 20 يونيو الحالي أن لقاح “سوبيرانا 02” الذي صممه معهد “فينلي” أظهر فعالية ضد الفيروس بنسبة 62٪.

من جانبه قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن لقاح “سوبيرانا 02” المصمم في بلاده ضد فيروس كورونا، يعطي بجرعتين فعالية تتجاوز 50٪ من المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة الفعالة ضد مرض كوفيد-19. واشتق اسم اللقاح من “مسرحية عبد الله” التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبد الله.

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