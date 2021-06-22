فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تعد وجبة الفول من أهم الوجبات وأكثرها انتشارًا لدى الشعب المصري، فهو غذاء متوارث منذ القدم، وقد انتقل من مصر إلى مختلف دول العالم، وهناك نوع منه يسمى ب “الفول الحراتي” وهو اخضر ويشبه البازلاء.
يتميز الفول الحراتي بالمزيد من الفوائد الصحية، كما أن له أضرارًا بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.
فوائد تناول الفول الحراتي:-
يقي من نشوء الخلايا السرطانية، وذلك لإحتوائه على مادة الكلوروفيل، والتي تعد أحد مضادات الأكسدة التي تكافح نشاط الجزور الحرة.
يعزز الخصوبة لدى السيدات ويمنع من تشوه الأجنة، نظرًا لإحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.
يعد الفول الحراتي من المصادر الهامة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم وبنائه .
أضرار تناول الفول الحراتي:-
عند الإفراط في تناول الفول الحراتي، فذلك يؤدي إلى الإصابة بآلام المعدة والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.
تكسير كرات الدم الحمراء لدى الأشخاص المصابين بمرض فقر الدم “الأنيميا”، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من نقص بإنزيم الجلوكوز، وفي تلك الحالات تناول الفول قد يؤدي إلى الوفاة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يقي من تكوين الخلايا السرطانية.. تعرف على فوائد تناول الفول الحراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.