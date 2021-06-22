تراند الفن: يقي من تكوين الخلايا السرطانية.. تعرف على فوائد تناول الفول الحراتي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تعد وجبة الفول من أهم الوجبات وأكثرها انتشارًا لدى الشعب المصري، فهو غذاء متوارث منذ القدم، وقد انتقل من مصر إلى مختلف دول العالم، وهناك نوع منه يسمى ب “الفول الحراتي” وهو اخضر ويشبه البازلاء.

يتميز الفول الحراتي بالمزيد من الفوائد الصحية، كما أن له أضرارًا بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

فوائد تناول الفول الحراتي:-

يقي من نشوء الخلايا السرطانية، وذلك لإحتوائه على مادة الكلوروفيل، والتي تعد أحد مضادات الأكسدة التي تكافح نشاط الجزور الحرة.

يعزز الخصوبة لدى السيدات ويمنع من تشوه الأجنة، نظرًا لإحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.

يعد الفول الحراتي من المصادر الهامة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم وبنائه .

أضرار تناول الفول الحراتي:-

عند الإفراط في تناول الفول الحراتي، فذلك يؤدي إلى الإصابة بآلام المعدة والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

تكسير كرات الدم الحمراء لدى الأشخاص المصابين بمرض فقر الدم “الأنيميا”، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من نقص بإنزيم الجلوكوز، وفي تلك الحالات تناول الفول قد يؤدي إلى الوفاة.