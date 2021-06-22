تراند الفن: رابط التقديم على فرص العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - توفر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتح باب التعيينات، لعدد من الوظائف والتقديم لها لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/LhAUu

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

1- مهندسين بمختلف التخصصات

(وقاية – تخطيط – أجهزة – تشغيل – اتصالات – صيانة – محلل تهديدات – جودة – سلامة – حاسبات – مفتش حماية – مفتش أمان – مهندس تدريب عام – تشغيل أنظمة – مواد وكواشف – برامج صيانة – إخصائي قياس – مهندس أنظمة إخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخري كثيرة.

2 – أخصائي علوم (خريج كليات علوم)

3- الشؤون القانونية (العاملين في مجال المحاماة)

4 – مجموعة الوظائف الطبية (خاص بالأطباء)

5- محاسبين

6- وظائف التنمية الإدارية (باحث قانوني – أخصائي أمن – أخصائي شئون إدارية – إخصائي علاقات عامة – مترجم)

7- مجموعة الوظائف المكتبية (مندوبين أمن)

8 – الوظائف الفنية (فني مساحة – فني سلامة وصحة – ممرض – سكرتارية – سائقين – عمال)

والتقديم باليد وسحب الملف في مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ميدان هشام بركات بحي مدينه نصر القاهرة.

اختبارات مميكنة.. موعد تقديم استمارات وظائف هيئة المحطات النووية (فيديو)

وفي وقت سابق، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إقبالا كثيفا على وظائف هيئة المحطات النووية التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد.

وتابع أن رواتب وظائف هيئة المحطات النووية تختلف حسب كل تخصص، ووفقا للوائح الداخلية، مشيرًا إلى أنه يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال استلام الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن شروط التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة، وتوفير درجات وظيفية مختلفة بعضا يتطلب خبرة، والأخرى خريجين جدد، مضيفًا “الوظائف تشمل مهن السائقين والسكرتارية”.

وأشار إلى أن سحب الاستمارات مستمر حتى 3 يوليو، حيث سيتم استقبالها لمدة شهر حتى 4 أغسطس، موضحًا أن الاختبارات ستجري بشكل مميكن.