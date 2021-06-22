تراند الفن: هل الحكم على “سامي الجابر” يعتبرسابقة قضائية تمنعه مستقبلا من الترشح لأي منصب رياضي؟.. ” قانوني” يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق أيمن الرفاعي تأثير الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال على ترشح سامي الجابر لأي منصب رياضي مستقبلا.

وقال الرفاعي خلال مداخله له مع قناة العربية: أن”الأنظمة الرياضية تشترط ألا يكون على المرشح حكم قضائي وحددت أن يكون هذا الحكم مخل بالأمانة والشرف”.

وتابع: “هناك قرار وزاري صادر من سمو وزير الداخلية حدد أنواع هذه القضايا بسابقة أو حالة جنائية أو سجل قضايا والمادة الثالثة حددت ما هي السوابق القضائية التي تعتبر هذا الفعل سابقة قضائية وبهذه السابقة ربما تؤثر على هذا الشخص أو تمنعه من تقلد منصب”.

وأضاف: ” بطبيعة الحال ربما تؤثر هذه القضية على الكابتن سامي الجابر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكنها ليست سابقة قضائية وليست من القضايا التي تندرج في المادة الثالثة من هذا القرار الوزاري ”

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