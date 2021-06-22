تراند الفن: ​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 51 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت مصراوي 13 زيارة

كتب- محمد عبيد: تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 38 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، نجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، آديس أبابا، إربيل) و9 رحلات داخلية الي كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف راكب.

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