تراند الفن: الأرجنتين تفوز على باراجواي بهدف وتتأهل إلى الدور القادم في كوبا أمريكا

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على حساب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل أليسندرو جوميز هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بينما سيطر منتخب باراجواي على معظم أحداث اللقاء دون خطورة كبيرة على التانجو.

ورفع منتخب

رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.