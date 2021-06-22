فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على حساب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.
وسجل أليسندرو جوميز هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بينما سيطر منتخب باراجواي على معظم أحداث اللقاء دون خطورة كبيرة على التانجو.
ورفع منتخب
رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأرجنتين تفوز على باراجواي بهدف وتتأهل إلى الدور القادم في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.