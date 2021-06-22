تراند الفن: بعد باسم عوض.. شاهد أول صورة للمتهم الثاني في الأردن “الشريف حسن” بالبدلة الزرقاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا تظهر الشريف حسن بن زيد المتهم في القضية المسماة بقضية “الفتنة”مرتديا بذلة السجن الزرقاء.

وظهر الشريف حسن،وهو يرتدي بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، لحظة خروجه من محكمة أمن الدولة بعد أولى جلسات المحاكمة أمس.

والجدير بالذكر أن رئيس الديوان الملكي السابق إبراهيم عوض الله، المتهم بنفس القضية كان ظهر في مقطع فيديو وصور وهو يرتدي البدلة الزرقاء أثناء دخوله قاعة المحكمة.

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن، بدأت أمس الاثنين، أولى جلسات المحاكمة للمتهمين بقضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة لهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

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