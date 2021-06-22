تراند الفن: جوميز يعلق على فوز الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

علق أليخاندرو جوميز، لاعب منتخب الأرجنتين، على فوز فريقه أمام باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وقال جوميز في تصريحات صحفية: “أنا سعيد جدًا، وكنت أنتظر هذه الفرصة، وأنا سعيد جدًا بهذا الانتصار، وأفكر في العائلة والأصدقاء، وكان لدي صبر على الانتظار عندما لم يحن دوري”.

وأشارجوميز، عن هدفه أمام باراجواي: “تمريرة أنخيل ديماريا كانت رائعة، وكان علي فقط أن أضع قدمي تحت الكرة وتسجيل الهدف، وفاز الفريق مرة أخرى، وهذا يمنحنا الكثير من الثقة، والآن علينا أن نرتاح ونستعد لما هو قادم”.