فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
علق أليخاندرو جوميز، لاعب منتخب الأرجنتين، على فوز فريقه أمام باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.
وقال جوميز في تصريحات صحفية: “أنا سعيد جدًا، وكنت أنتظر هذه الفرصة، وأنا سعيد جدًا بهذا الانتصار، وأفكر في العائلة والأصدقاء، وكان لدي صبر على الانتظار عندما لم يحن دوري”.
وأشارجوميز، عن هدفه أمام باراجواي: “تمريرة أنخيل ديماريا كانت رائعة، وكان علي فقط أن أضع قدمي تحت الكرة وتسجيل الهدف، وفاز الفريق مرة أخرى، وهذا يمنحنا الكثير من الثقة، والآن علينا أن نرتاح ونستعد لما هو قادم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جوميز يعلق على فوز الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.