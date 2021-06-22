تراند الفن: بعد الحكم بسجنها 10 سنوات.. شاهد: حنين حسام تنهار باكية وتناشد السيسي: بنتك بتموت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: نشرت فتاة التيك توك المصرية حنين حسام مقطع فيديو علقت خلاله على حكم حبسها 10 سنوات بتهمة الإتجار بالبشر.

وظهرت فتاة التيك توك وهي منهارة وتبكي بشدة وتناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعادة الحكم في قضيتها.

وقالت حنين خلال مقطع الفيديو -الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي- : “حصلت على حكم قضائي بالبراءة في الاستئناف وفوجئت في اليوم التالي بأنه سيتم عرضي على المحكمة ولكنني توجهت إلى مكتب النائب العام وقال لي طول ما أنا قاعد على المكتب مفيش براءة لحنين حسام “. وتابعت: “طب ليه .. مش عاوز تديني براءة ليه.. شايفني معملتش حاجة ” .

وأضافت: ” يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس.. طب أنا أعمل أية”.

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