تراند الفن: ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أثار ماعز ولد برأس قرد حالة من الرعب بين الناس في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وحسب “العربية.نت”،قال المواطن المصري حسين حسن سيد، أنه يقوم بتربية الماعز في المنزل، وحين ولدت إحدى الإناث، تفاجأ بمولود غريب الشكل، حيث ظهر بجسد ماعز ورأس قرد، فيما ولدت مولودا آخر كان طبيعيا واستمر المولود الغريب لمدة يومين ثم نفق.

وأشار إلى أن هذا المخلوق كان يرضع بشكل طبيعي ولكنه نفق دون سبب.

وفي السياق قال مسؤول الطب البيطري بالمحافظة أنهم قاموا بمتابعة حالة الماعز الغريب لمعرفة سبب ولادتها بهذا الشكل وهل نتج عن تشوهات أم لا . مشيرا إلى أنهم أكدوا بأن الحالة نادرة وستحتاج لدراسات علمية.



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