تراند الفن: نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية ومشروعات الرصف والتطوير بطريق ميت رهينة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، في جولة ليلية طريق المريوطية ومشروعات الرصف والتطوير بطريق ميت رهينة بالبدرشين. كما تفقد نائب المحافظ أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول 1.5 كم، بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة. ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لها، لتيسير الأعمال أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. كما تفقد نائب المحافظ مدينة البدرشين لمتابعة حالة النظافة والإشغالات داخل المدينة، مشددا علي رئيس المدينة بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول. ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدوري علي المراكز والمدن، ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية، تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وفتح محاور مرورية جديدة، وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.

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