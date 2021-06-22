تراند الفن: دي ماريا يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وباراجواي

حقق منتخب الأرجنتين، فوزا صعبا على حساب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.

وحصل انخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة باراجواي، حيث شارك لاعب باريس سان جيرمان في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية.

دي ماريا يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وباراجواي

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.