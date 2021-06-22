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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
حقق منتخب الأرجنتين، فوزا صعبا على حساب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.
وحصل انخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة باراجواي، حيث شارك لاعب باريس سان جيرمان في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية.
ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دي ماريا يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وباراجواي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.