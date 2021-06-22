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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت مصراوي 13 زيارة
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمحاولات الحكومة المستمرة بشأن إجراءات تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” وتشجيع أصحابها على الترخيص، ويأتي ذلك من خلال مشاركة عدة وزارات؛ منها الداخلية والصناعة والتنمية المحلية والمالية.
وأكد مهني أنها تعتبر خطوة مهمة وجادة في هذا التوقيت؛ خصوصًا أن ترخيص التوك توك يساعد في التنمية الاقتصادية، إذ كانت الخسائر تبلغ 3 مليارات جنيه سنويًّا.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال بيان له اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الانتشار للتوكتوك خلال الفترة الأخيرة؛ ليس في العاصمة فقط، التي أصبحت تعمل بلا ضوابط في ظل غزو المركبة لكل الأقاليم والمناطق النائية، مشيرًا إلى ضرورة احتضان الدولة العاملين على التوك توك؛ خصوصًا أن العاملين عليه من الفقراء والكادحين.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تقنين الحكومة أوضاع مركبات التوك توك أسهم بشكل كبير في حل مشكلة كبيرة في المواصلات في الأماكن الشعبية والشوارع الضيقة، لافتًا إلى أن التوك توك أسهم في ضياع ما يقرب من 7 إلى 11 مليار جنيه على ميزانية الدولة، بخلاف الجرائم التي تستخدم في ارتكابها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يضيع على الميزانية 11 مليار جنيه.. “قوى عاملة النواب”: ترخيص التوك توك يساعد في التنمية الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.