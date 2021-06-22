تراند الفن: اليوم.. مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة خاصة للنظر في الميزانيات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء؛ جلسة خاصة للنظر في الميزانيات، فيما أعرب مرزوق الغانم رئيس المجلس عن تمنياته بحضور الجميع “حكومة ونوابًا” لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي، في مجلس الأمة نأمل من الجميع حكومة ونوابًا حضور الجلسة، ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت، لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور.

وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، إلى القول بأنه لا يخفى على الجميع بأن عدة جلسات عادية، تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد وغيرها، وذلك ليس من صالح المواطن.

وأوضح أن «ذلك يأتي بناءً على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيمانًا منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية.

وبين أن “الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي»، مشيرًا إلى أن عدم إقرار الميزانيات “يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية وتأخر توزيع القسائم السكنية وتعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة وإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله مبارك.