فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء؛ جلسة خاصة للنظر في الميزانيات، فيما أعرب مرزوق الغانم رئيس المجلس عن تمنياته بحضور الجميع “حكومة ونوابًا” لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.
وقال الغانم في تصريح صحفي، في مجلس الأمة نأمل من الجميع حكومة ونوابًا حضور الجلسة، ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت، لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور.
وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، إلى القول بأنه لا يخفى على الجميع بأن عدة جلسات عادية، تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد وغيرها، وذلك ليس من صالح المواطن.
وأوضح أن «ذلك يأتي بناءً على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيمانًا منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية.
وبين أن “الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي»، مشيرًا إلى أن عدم إقرار الميزانيات “يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية وتأخر توزيع القسائم السكنية وتعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة وإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله مبارك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة خاصة للنظر في الميزانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.