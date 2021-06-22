تراند الفن: الرئيس التشيلي: الجمعية التأسيسية تباشر أعمالها في أول يوليو القادم لصياغة دستور جديد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - دعا سبستيان بنييرا الرئيس التشيلي اليوم، إلى عقد أول جلسة للجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضوا، والتي ستُمنح فترة 9 أشهر للقيام بعملها قبل إجراء استفتاء حول النص.

وقال بنييرا في مؤتمر عقده “هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق، وتسمح بوضع دستور يكون معترفا به ومحترما من قبل الجميع.

وسوف تباشر الجمعية التأسيسية في تشيلي أعمالها في الـ4 من يوليو القادم لصياغة دستور جديد وذلك لتغيير الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية.

وكان الدستور الجديد من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 أكتوبر 2019 ومن شأنه أن يحل محل نص يعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارا في المنطقة.

وسيحل النص الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدا عدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990.

وبدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 نوفمبر 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت في الشهر السابق.