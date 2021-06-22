تراند الفن: يحمي فروة الرأس من القشرة.. تعرف على فوائد بذور البطيخ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يعتبر البطيخ من الفواكه التي تظهر في موسم الصيف ويفضلها الكثير من الأشخاص، حيث تعطي الجسم انتعاشًا وترطيبًا كبيرًا، كما أن فاكهة البطيخ تتميز بالكثير من الفوائد الصحية التي تطول الجسم.

ويساعد البطيخ على إنقاص الوزن والشعور بالشبع، وذلك يعود لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من تخلصنا الدائم من بذر البطيخ، الا أنه له الكثير من الفوائد الصحية.

أبرز فوائد لب البطيخ:-

تساهم بذور البطيخ في ترطيب البشرة في فصل الصيف، نظرًا لغناها بالاوميجا 3، وهو الذي يساعد على منح البشرة إشراقة وحيوية.

تحمي بذور البطيخ من إصابة فروة الرأس بالقشرة، كما أنها تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر ولمعانه.

تعزز من الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي منحه القدرة على مواجهة الأمراض ومكافحة مختلف الفيروسات.

تخفض بذور البطيخ من معدل الكوليسترول في الدم.

تعمل على ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة، التي يحتاجها للقيام بمهامه اليومية.

تساهم بذور البطيخ في دعم وتعزيز وظيفة الجهاز العصبي بجسم الانسان