فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يعتبر البطيخ من الفواكه التي تظهر في موسم الصيف ويفضلها الكثير من الأشخاص، حيث تعطي الجسم انتعاشًا وترطيبًا كبيرًا، كما أن فاكهة البطيخ تتميز بالكثير من الفوائد الصحية التي تطول الجسم.
ويساعد البطيخ على إنقاص الوزن والشعور بالشبع، وذلك يعود لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من تخلصنا الدائم من بذر البطيخ، الا أنه له الكثير من الفوائد الصحية.
أبرز فوائد لب البطيخ:-
تساهم بذور البطيخ في ترطيب البشرة في فصل الصيف، نظرًا لغناها بالاوميجا 3، وهو الذي يساعد على منح البشرة إشراقة وحيوية.
تحمي بذور البطيخ من إصابة فروة الرأس بالقشرة، كما أنها تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر ولمعانه.
تعزز من الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي منحه القدرة على مواجهة الأمراض ومكافحة مختلف الفيروسات.
تخفض بذور البطيخ من معدل الكوليسترول في الدم.
تعمل على ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.
تمد الجسم بالطاقة اللازمة، التي يحتاجها للقيام بمهامه اليومية.
تساهم بذور البطيخ في دعم وتعزيز وظيفة الجهاز العصبي بجسم الانسان
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يحمي فروة الرأس من القشرة.. تعرف على فوائد بذور البطيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.