تراند الفن: “الأرصاد”تكشف عن توقعات حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد – واس : توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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