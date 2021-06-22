تراند الفن: 7 أسباب للشعور بالغثيان بعد الأكل.. وهكذا يمكن منع هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد: يعاني معظم الناس من الغثيان في مرحلة ما من حياتهم، والشعور بالغثيان هو اضطراب في المعدة قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

وإذا شعرت بالغثيان بعد تناول الطعام، فإليك سبعة من الأسباب الأكثر شيوعا لهذه الحالة وكيفية علاجها بشكل صحيح.

1. الحمل:

الغثيان أثناء الحمل لا يحدث فقط في الصباح، بل يمكن أن يحدث أيضا بعد الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، وذلك لأن النساء الحوامل ينتجن هرمون “موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية” (HCG)، والذي يأتي مع الغثيان كأثر جانبي.

2. التسمم الغذائي:

من المعروف أن التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان. وتقول هوتون إن الأطعمة الملوثة إما بفيروس أو بكتيريا تعطل الجهاز الهضمي وتسبب الغثيان والقيء في كثير من الأحيان.

وعادة، تموت البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى من 140 درجة فهرنهايت. وهذا هو السبب في أن الأطعمة المعبأة مسبقا والنيئة، مثل السلطة والفواكه واللحوم غير المطبوخة جيدا، هي الأسباب الشائعة للتسمم الغذائي لأنها غير مطبوخة، كما يقول سونبال.

3. عدم تحمل الطعام أو الحساسية:

عندما تأكل شيئا لديك حساسية منه أو لا تتحمله، فإن جهاز المناعة في جسمك يستجيب للمواد الكيميائية، مثل الغلوبولين المناعي E أو كما يعرف بـ IgE، والهستامين، التي يمكن أن تسبب أعراضا مثل الغثيان، كما يقول سونبال.

ومن بين أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا هي: البيض، والقمح، والصويا، والسمك، والمحار، والفول السوداني.

4. مرض الجزر المعدي المريئي:

يحدث مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضا باسم الارتجاع الحمضي ، عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى التهابه، ما قد يؤدي إلى الغثيان.

وإذا كنت تعاني أيضا من حرقة في المعدة وصعوبة في البلع وسعال مزمن واضطراب في النوم، فقد يكون الغثيان بسبب ارتجاع المريء.

5. متلازمة القولون العصبي:

تؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضا مثل الانتفاخ والتشنج والغثيان.

ويقول سونبال: “لا يوجد سبب محدد لتهيج القولون العصبي. ومع ذلك، فإن معظم الأعراض، مثل القيء، تميل إلى التفاقم بعد تناول الطعام الذي يصعب هضمه. وأحيانا يحدث غثيان القولون العصبي أيضا بسبب بعض الأطعمة المحفزة أو الأدوية أو الإجهاد”.

ويشمل علاج القولون العصبي، تجنب الأطعمة التي تثير الأعراض، والتمرين المنتظم، وشرب الكثير من السوائل، والتخلي عن الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات مثل الغلوتين، وأيضا تناول مكمل الألياف أو ملين.

6. مرض المرارة:

تؤدي معظم أشكال مرض المرارة إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام، وذلك لأن العضو يعمل على دفع العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة ويساعد على الهضم.

ومرض المرارة هو أي حالة تؤثر على المرارة، وتشمل الأمثلة التهاب المرارة وحصى المرارة والغرغرينا.

7. القلق أو التوتر:

كما لو أن التوتر والقلق ليسا كافيين للتعامل معهما بمفردهما، فإن مشكلات الصحة العقلية هذه يمكن أن تسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال.

ولتحديد ما إذا كان القلق يسبب لك الغثيان بعد الوجبة، احتفظ بدفتر يوميات عن الأوقات التي تشعر فيها بالقلق ومتى تشعر بالغثيان. وبهذه الطريقة يمكنك ملاحظة أي أنماط بين الاثنين.

وتتضمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:

التأمل

-تمارين التنفس

-ممارسة الرياضة بانتظام

-العمل مع أخصائي الصحة العقلية

كيفية تقليل الغثيان:

-الحد من النشاط بعد الأكل مباشرة

-تناول وجبات صغيرة متكررة

-استهلاك الزنجبيل

-شرب السوائل الباردة والصافية ببطء

-تجنب الأطعمة المعروفة المسببة للحساسية

-عدم تنظيف أسنانك بعد الأكل مباشرة

-تناول الأطعمة الخفيفة