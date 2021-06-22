تراند الفن: “كنت فاشل ومش بفتح كتاب”.. أسرار تفوق “محمد” الأول على الشهادة الإعدادية في الفيوم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 صباحاً - “وحياة قلبي وأفراحه وهناه في مساه وصباحه ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه”.. دائمًا ما تتردد كلمات أغنية الراحل العندليب، عبد الحليم حافظ، عقب إعلان النتائج، فقد تغزو جميع منازل الطلاب المجتهدين الفائزين والأوائل، خاصةً في مرحلتي الإعدادية والثانوية للتأهيل ما قبل الجامعي، زغاريد وفرحة عارمة في منزل الطالب “محمد بدوي محمد عيد”، الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، وأكبر أشقائه الأربعة، عقب اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وإعلان أوائل المحافظة.

حصل محمد بدوي محمد عيد، ابن مركز ومدينة سنورس، والطالب بمجمع سنورس للتعليم الأساسي، على مجموع 280، وتصدر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.

الأول على الشهادة الإعدادية في الفيوم



لم يتوقع “محمد”، وأسرته، فوزه ضمن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية، خاصةً أنه كان لم يذاكر كثيرًا، وكان فاشلًا دراسيًا حسب تعبيره، في بث مباشرعلى القاهرة 24، إلا أن والده حفزه بهدية قدرها 7 آلاف جنيهًا، ليحقق من خلالها أمنيته ويشتري “موبايل”، بمواصفاته الخاصة، ومن جانب آخر يكون سببًا محفزًا لنجله ليلتحق بكلية التمريض، قبل علمه بتصدر نجله قائمة أول الشهادة الإعدادية بالفيوم، الأمر الذي تراجعت فيه الأسرة ليلتحق محمد بكلية الطب لاحقًا.

قال محمد بدوي، إن هدفه يلتحق بكلية الطب، ويتخصص “قلب” ليسير على نهج الدكتور مجدي يعقوب، ويساعد المرضى في علاجهم، وإنقاذ أرواحهم، خاصة أنه يُشاهد إعلانات كثيرة على التلفزيون لمساعدة مرضى القلب.

أسرار تفوق محمد بدوي

أضاف محمد، لم أذاكر كثيرًا في البداية، ولكن آخر شهرين ما قبل الامتحانات “لميت المنهج مرة أخرى”، قررت التركيز فقط، ودرت نفسي على حل اختبارات كثيرة، حليت معظم المحافظات ومعظم الأسئلة التي كانت تعوقني في البداية، أسئلة كثيرة وقفت أمامي وكانت عائق بالنسبة لي في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، ولكن بالتعود وحل الاختبارات تغلبت على ذلك، كنت بذاكر من 3 لـ 5 ساعات يوميًا، ثم راحة لمدة من نص ساعة لساعة أعود مجددًا للمذاكرة مرة أخرى.

“شعوري بالأول على المحافظة، لم يوصف، مكنتش عارف، ومكنتش متوقع هذا الترتيب، رغم إن جميع الإجابات كانت صحيحة بنسبة 100%، متوقعتش الأول، لكن توقعت الحصول على نتائج نهائية، تفاجئت من مكالمة هاتفية من مدير المدرسة، فقد تلقَ والدي اتصالًا هاتفيًا من مدير مدرستي، وأبلغه بفوزي على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم.

الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم ووالدته



وتابع محمد، سر نجاحي توفيق ربنا،:”أنا كنت طالب فاشل دراسيًا مكنتش بفتح كتاب، هذا العام، كنت بحضر الدروس والمدرسة، لكن دون مذاكرة مستمرة، ولكن في آخر شهرين، قررت أغير من نفسي، واجتهدت وتعبت كثيرًا ودخلت في تحدي مع نفسي، مع سهر طوال شهر رمضان ليلًا حتى الساعة السابعة صباحًا، ومن بعد الفطار وحتى لثاني يوم، وهذا ساعدني كثيرًا لتجميع المنهج والتفوق في شهرين فقط، دفعني للتفوق، وجدت والدي مهتم ويصرف عليّ مصروفات كثيرة قررت لا أضيع تعبه، خاصةً إنني كنت مجتهدًا في المرحلة الإبتدائية، وأول عامين من الإعدادية، حصلت على دروس خصوصية في جميع المواد”.

الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم ووالده



وأضاف محمد بدوي، حصولي على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، دفعني كثيرًا على التحفيز والمذاكرة في مرحلة الثانوية العامة، موجهًا نصيحته: “لكل طالب تراجع عن مستواه التعليمي، ارجع تاني لمذاكرتك، بالدعاء والاجتهاد ستعود للأفضل”.

ماذا قال والديّ “محمد” عن أسرار تفوقه في الشهادة الإعدادية؟

قالت والدة محمد بدوي، الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم:” فرحانة جدًا إن بقيت أم للطالب الأول على مستوى محافظة الفيوم، إحنا طايرين من الفرحة، وكنا متوقعين غير ذلك، رغم إنه اجتهد كثيرًا في آخر شهرين، عكس الشهور الأولى”.

فيما قال بدوي محمد عيد، والد الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم، وفرنا جميع الأجواء المناسبة لـ “محمد”، لم نرفض له أي طلب، محمد لم يُخيب ظننا فيه، كونه الإبن الأكبربين أخوته، شعورنا كبير وغير مصدقين بحصوله على المركز الأول.

وتابع والده، في بث مباشر على القاهرة 24، ما قبل فيروس كورونا، توقعت فوزه الدراسي، وسيُصبح طالبًا مميزًا، محققًا لأحلام ذات معنى، ولكن تخوفت بعد أزمة كورونا، ألا أن النتيجة جاءت عكسية تمامًا، محمد رفع رأسنا ورأس عائلته.

وأضاف والد الأول على الشهادة الإعدادية في الفيوم، سر تفوق محمد، قررت أحفزه، بتقديم مبلغ قدره 7 آلاف جنيه، مقابل الاجتهاد في الدراسة، والحصول على الدرجات النهائية، وبالفعل اجتهد وحقق أكبر ما تمنيته، وسأقدم له ما وعدته به.

وقد اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بنسبة 86.64٪، وأعلن محافظ الفيوم، أن الأول على محافظة الفيوم، الطالب محمد بدوي محمد عيد، ابن مدينة سنورس، وحصل على الدرجة النهائية.