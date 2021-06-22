تراند الفن: 5 أنواع للشاي تحمي ضد الإصابة من الأمراض المزمنة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - هناك العديد من المشروبات، التى يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وزيادة طول العمر، وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن الذين يشربون الشاي بشكل معتاد يتمتعون بحياة أطول مع سنوات صحية، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، وحدد موقع “تايمز أوف إنديا” مجموعة من المشروبات التي لها العديد من الفوائد الصحية، كالتالي: –

• الشاي، ليس فقط الشاي مشروبًا منعشًا ولكنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعطي الشاي فوائده الطبية، بالإضافة إلى نسبة كافيين أقل من القهوة ويمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

• شاي أخضر، هو بديل صحي للتشاي التقليدي، ومليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على تهدئة الالتهابات وتجنب الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية وجلطات الدم.

• شاي البابونج، وهو مشروب قوي مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، ومعروف بآثاره المهدئة التي تساعد على النوم وتحسن مناعة الجسم، كما يساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

• شاي الزنجبيل، يستخدم الزنجبيل لسنوات لمحاربة الأمراض وعلاج الأمراض، وهو وسيلة فعالة لتهدئة دوار الحركة، ويحتوي شاي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي يستخدم في العلاجات التي تحمي من أمراض مثل السرطان وضغط الدم والسكري، كما أنه بديل جيد للأدوية المضادة للغثيان، ويحسن من نسبة السكر في الدم.

• شاي النعناع، يشتهر شاي النعناع بفوائده الهضمية، ويحتوي على مركب يسمى المنثول الذي يساعد في استرخاء الأمعاء وتخفيف الانتفاخ.، كما أنه مليء بمضادات الجراثيم ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للفيروسات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان، ويُعرف أيضًا باسم العلاج الفعال قصير المدى لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.