تراند الفن: ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا بعد الفوز على باراجواي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على حساب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا. ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وبهذه النتيجة ضمن منتخب الأرجنتين وجوده في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:- 1- الأرجنتين 7 نقاط. 2- تشيلي 5 نقاط. 3- باراجواي 3 نقاط. 4- أوروجواي نقطة واحدة. 5- بوليفيا 0 نقاط.

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