تراند الفن: الخميس.. بيت الغناء العربي يستضيف نهلة خليل

يقيم بيت الغناء العربي “بقصر الأمير بشتاك” بشارع المعز فى القاهرة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في االسابعة والنصف مساء الخميس 24 يونيو حفل الفنانة نهلة خليل وفرقتها الموسيقية، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتقدم نهلة خليل عددا من الأغنيات التي ما زالت تعيش في وجدان المستمع العربي منها:ـ “ودارت الأيام” لأم كلثوم، “بتسأل ليه علي” لفايزة أحمد، “زي العسل” لصباح، وغيرها من الأغنيات.

تخرجت نهلة خليل في معهد الموسيقي العربية، وجسدت دور كوكب الشرق أم كلثوم في العرض المسرحي “سيرة حب” من إخراج د. عادل عبده، كما قدمت العديد من الحفلات بمسارح أوبرا دمنهور، الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية.