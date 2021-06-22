فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 54 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
يقيم بيت الغناء العربي “بقصر الأمير بشتاك” بشارع المعز فى القاهرة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في االسابعة والنصف مساء الخميس 24 يونيو حفل الفنانة نهلة خليل وفرقتها الموسيقية، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتقدم نهلة خليل عددا من الأغنيات التي ما زالت تعيش في وجدان المستمع العربي منها:ـ “ودارت الأيام” لأم كلثوم، “بتسأل ليه علي” لفايزة أحمد، “زي العسل” لصباح، وغيرها من الأغنيات.
تخرجت نهلة خليل في معهد الموسيقي العربية، وجسدت دور كوكب الشرق أم كلثوم في العرض المسرحي “سيرة حب” من إخراج د. عادل عبده، كما قدمت العديد من الحفلات بمسارح أوبرا دمنهور، الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الخميس.. بيت الغناء العربي يستضيف نهلة خليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.