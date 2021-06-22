تراند الفن: شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجأة عن زواجها من “عبدالحليم حافظ” 6 سنوات عرفياً.. وهذا سبب انفصالهما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة المصرية سعاد حسني، أن الأخيرة تزوجت من الفنان من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم “البنات والصيف” بعد فيلم “حسن ونعيمة”.

سبب انفصالهما

وأضافت عبد المنعم في تصريح لقناة “TEN” المصرية، أن “العندليب رفض في البداية إشهار الزواج من السندريلا كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما”.

وأشارت إلى أن سعاد حسني عندما كانت صغيرة رآها عبد الرحمن الخميسي، وكانت حينها تشارك في برنامج “بابا شارو”، ما ساهم في حصولها على بطولة فيلم “حسن ونعيمة”. وفقا لموقع “روسيا اليوم”

وتابعت أن “والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خطاطا”.

لن يأتي مثلها

واعتبرت أنه “لن يأتي أحد مثل سعاد حسني”، مؤكدة أن “شقيقتها كانت مثقفة حقيقية”.

وأضافت: “ثقفت نفسها بنفسها وجلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير ما ساهم في نشأة وتطور أفكارها”.

وأوضحت أن “المسلسل الذي قدمه ممدوح الليثي لا يمت لواقع سعاد حسني بأي صلة”، وأن “الفنانة الراحلة كان لديها عزة نفس وطيبة جعلتها محبوبة بين الجميع”.