تراند الفن: “منحة تعليمية” لـ 10 طلاب بكُليّة ألسن عين شمس ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP 

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أعلنت كلية الألسن، بجامعة عين شمس، عن حصولها على منحة لعدد عشرة طلاب بقسم اللغة اليابانية، للدراسة لمدة عام دراسي واحد في جامعات دولة اليابان الصديقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة آية وائل، مدرس بقسم اللغة اليابانية، ممثل مكتب التعاون الدولي عن قسم اللغة اليابانية، والدكتورة مارينا حبيب، مدرس مساعد بقسم اللغة اليابانية منسق منح التبادل الطلابي بالقسم.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية ورئيس القسم، أن المنحة اليابانية لطلاب الكلية تأتية في اطار الإعلان السادس الخاص للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP لعام 2020/ 2021، للمرحلة الجامعية الأولى وتنفيذا للبرامج المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان.

وقالت عميد الكلية، إن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم تأسيسه عام 2005، وتخرج منه أكثر من 300 طالب، ويشهد القسم إقبالا متزايدا كل عام لدراسة اللغة اليابانية، وشددت على أن آليات اختبار الطلال بقسم اللغة اليابانية يخضع إلى معايير محددة، حيث أن الكلية حريصة على انتقاء الطلاب بعناية فائقة لتزويدهم باللغة اليابانية وإتقانها مثل متحدثيها الأصليين.

وأشارت سلوى رشاد، إلى أن إدارة الكلية تعمل على صقل مهارات الطلاب اللغوية إلى جانب الثقافة اليابانية، بالتعاون مع الجانب الياباني لفتح آفاق تعاون تعليمية تصبح مدخلًا جديدا بين الحضارتان الكبيرتان لفتح مجالات التعاون في مختلف أنواع المجالات، خاصة بعد النشاط الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في الآونة الأخيرة.

وأكدت على أن قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس يتمتع بسمعة عالمية مرموقة، كما يحظى خريجوا القسم بفرص عمل متميزة، فضلًا عن دورهم الرائد في تبادل العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقتين.