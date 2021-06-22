تراند الفن: “البيئة”: إطلاق موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع إدارة المخلفات الطبية درّب عددا من العاملين بمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة على كيفية تطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إطلاق منصة للتعليم الإلكتروني؛ لتوفير مواد الوحدات التدريبية، والامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية بأنحاء الجمهورية، كذلك تم أيضًا إطلاق موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية؛ لمتابعة كمية المخلفات المتولدة ونوعيتها وتوقيتات نقلها، لمعالجتها والتخلص الآمن منها بجميع منشآت الرعاية الصحية، سواء التابعة للمستشفيات الجامعية أو لوزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك على خلفية تسليم الدكتورة ياسمين فؤاد، مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات كلية الطب – جامعة القاهرة، مجموعة من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بالمستشفى، والتي تعد أحد منشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF).

وحضر التسليم كل من الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام صلاح، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سيد، نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لشيءون البيئة، والدكتورة منال المصري وكيل الكلية لشيءون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على استمرار العمل على تقديم الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمستشفيات الجامعية والنهوض بها، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الداعم للبُعد البيئي الذي يمثل محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030.