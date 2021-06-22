فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - (مصراوي): شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين عن خروج 440 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206053 حتى اليوم.، خروج -انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين -وزيرة الصحة تشارك في المنتدى العالمي لإنتاج للأدوية واللقاحات -للتوعية بكورونا.. إعداد بروتوكول بين “الصحة والثقافة” بشمال سيناء -وسط إجراءات احترازية.. الامتحانات التجريبية للثانوية بمدارس دمياط “صور” -​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 51 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -أمريكا تدرج دولة عربية ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بلقاح كورونا -الاتحاد الإفريقي: كورونا أظهر ضعف دول القارة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين -الصحة العالمية: خطط إنتاج لقاحات ضد كورونا في أفريقيا تتضح -كندا تبدأ تخفيف قيود السفر للحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا -الكويت: وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” -تونس تتلقى 500 ألف جرعة من الصين لمواجهة النقص في لقاحات كورونا -دراسة سريرية للقاح “سبوتنيك V” تبدأ في يوليو القادم على المراهقين في موسكو -الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لكورونا -بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات.. التركيز الآن ينصب على كيفية التعايش مع فيروس كورونا -رئيس وزراء الهند: اليوجا تمنحنا القوة فى مواجهة كورونا -الهند تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -البرازيل تُسجل 44178 إصابة جديدة بكورونا -178 مليونا و433 ألفا و920 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا في 24 ساعة.. انخفاض جديد وظهور طفرة جديدة لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.