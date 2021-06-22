فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون الصريين في الخارج، إن الشباب المصري المغادر وطنه لاستكمال دراسته هذا العام، هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر في ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحبًا بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج تتضمن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج “MEDCE”، وهو المركز الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج وجمعهم لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها.
كما اعتزمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنظيم ملتقى يجمع بين الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات بالخارج لاستكمال دراستهم هذا العام، وبين شباب الدارسين بالخارج، قبل مغادرتهم، وذلك في منتصف أغسطس المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة الهجرة: الشباب المغادر وطنه لاستكمال دراسته هذا العام هم رصيد مصر في الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.