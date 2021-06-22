تراند الفن: وزيرة الهجرة: الشباب المغادر وطنه لاستكمال دراسته هذا العام هم رصيد مصر في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون الصريين في الخارج، إن الشباب المصري المغادر وطنه لاستكمال دراسته هذا العام، هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر في ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحبًا بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج تتضمن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج “MEDCE”، وهو المركز الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج وجمعهم لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها.

كما اعتزمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنظيم ملتقى يجمع بين الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات بالخارج لاستكمال دراستهم هذا العام، وبين شباب الدارسين بالخارج، قبل مغادرتهم، وذلك في منتصف أغسطس المقبل.