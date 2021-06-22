فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب كمية معينة من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة والوفاة من جرائها. وذكرت الدراسة، التي نشرت في دورية “بي أم سي” للصحة العامة، ونشرت تفاصيلها “سي إن إن” الأميركية، أن الكمية المطلوبة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة. وفقاً لموقع “سكاي نيوز” وأوضحت أن من يشربون القهوة أقل عرضة بنسبة تصل إلى 21 بالمئة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة، و20 بالمئة أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وأقل بنسبة 49 بالمئة للموت نتيجة أمراض الكبد، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة. وقال مؤلف الدراسة، أستاذ الطب في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، أوليفر كينيدي: “الفوائد التي نراها من دراستنا قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجا وقائي لأمراض الكبد المزمن”. وأضاف “سيكون هذا مفيدا خصوصا في البلدان ذات الدخل المنخفض والرعاية الصحية الرديئة، حيث يكون عبء مرض الكبد المزمنة الأكبر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دراسة جديد تكشف مفاجأة بشأن تأثير شرب القهوة يومياً على “الكبد”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.