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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت مصراوي 5 زيارة
نيودلهي-(أ ش أ)
سجلت الهند 42 ألفاً و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و977 ألفاً و861 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1167 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 389 ألفاً و302.
وأفادت بأن 81 ألفاً و839 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليوناً و926 ألفاً و38 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 662 ألفاً و521 حالة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الهند تُسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.