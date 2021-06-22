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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت مصراوي 11 زيارة
واشنطن-(أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص كوريا الشمالية إلى ما بعد 26 يونيو الجاري بسبب أنشطتها “غير العادية” التي تمثل خطورة على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وقال البيت الأبيض – في بيان اليوم الثلاثاء – إن هذا الإعلان يستهدف مواجهة تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة جراء سياسات كوريا الشمالية، بما في ذلك أنشطتها النووية؛ الأمر الذي يؤدي لزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وبما يعرض للخطر قوات الولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب الشركاء التجاريين في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت إعلان حالة الطوارئ مع كوريا الشمالية في عام 2008 ثم قام الرؤساء الأمريكيون بتجديد هذه الحالة بطريقة روتينية تزامنا مع العقوبات المفروضة عليها.
ووجه بايدن خطابين رسميين – في هذا الشأن – إلى كل من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكامالا هاريس نائبته ورئيسة مجلس الشيوخ بالكونجرس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الولايات المتحدة تُمدد “الطوارئ الوطنية” لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.