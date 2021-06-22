تراند الفن: حدث ليلا| تعليق وزير النقل على حادث قطار حلوان وتفاصيل ظاهرة تؤثر على الطقس حتى سبتمبر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 صباحاً - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثا، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”قومي المرأة” (صور)

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرآة بشأن تجديد التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات.

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-بحث استراتيجي بأكاديمية ناصر: هيئة الاستعلامات تساهم في تحقيق الأمن القومي

أكد باحث بأكاديمية ناصر العسكرية العليا قدرة الهيئة العامة للاستعلامات على الاضطلاع بدور أكبر في المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري انطلاقاً من الأهمية الكبرى والمتزايدة للإعلام في التأثير في الشعوب ودعم الخطط الوطنية في مجال الأمن القومي بمفهومه الشامل.

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-انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 440 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206053 حتى اليوم.

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-“القطر سحب الأتوبيس”.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث قطار حلوان |فيديو

قال أحد شهود العيان لحادث اصطدام قطار حلوان بـ 2 ميني باص، إن القطار سحب أحد الأتوبيسات لمسافة طويلة نتيجة شدة التصادم.

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-مناول وسيارات على خط السكة الحديد.. تحذير من تكرار حادثة قطار حلوان (صور)

حصل “مصراوي” على مجموعة صور بالقرب من موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيسين في منطقة حلوان.

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-“البحوث الفلكية” تعلن تفاصيل ظاهرة بدأت اليوم وتؤثر على الطقس حتى سبتمبر

قال الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث القومي، إن اليوم سيكون أطول أيام العام، بسبب تعامد الشمس ظاهريًا على مدار السرطان، حيث يبدأ فصل الصيف رسميًا، وتزيد متوسطات درجات الحرارة خلال هذا الشهر.

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-“هانزل بكرة الصبح”.. الوزير: الرئيس السيسي كلفني بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه اليوم، بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد.

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-الكهرباء: زيادة 10 قروش في أسعار أول شريحتين بداية من يوليو (فيديو)

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفًا: “أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية”.

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-أول تعليق من وزير النقل لـ”مصراوي” على حادث قطار حلوان

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال أسفر عن وقوع 6 إصابات.

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-أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن ضحايا حادث قطار حلوان

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد 2 ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة 15 مايو.

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-الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

كشفت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان.

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-أمير قطر يدعو قادة العالم للتعاون من أجل توزيع عادل وشامل للقاحات

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الاثنين، قادة العالم إلى التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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-الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

كشفت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان.

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-حسين زين يلتقي سفير سلطنة عمان بالقاهرة لبحث التعاون الإعلامي

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سعادة سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبى، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامي ، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين ، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابية على الجانب المهنى والاقتصادى معا.

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-قطار رخام و2 ميني باص.. أول تعليق من السكة الحديد بشأن حادث قطار حلوان

قالت هيئة سكك حديد مصر إنه في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الاثنين، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط “التبين/ العباسية” في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

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-مصر للطيران تكشف حقيقة فيديو مشاجرة السيدتين المتداول على “تويتر”

قالت شركة مصر للطيران إن مقطع الفيديو، الخاص بمشاجرة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها، المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليس له علاقة بطائرات مصر للطيران مطلقًا.

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-خاص| مدير مشروع القطار الكهربائي يكشف عدد المحطات ونسب الإنجاز

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن محطة العبور هي المحطة الثانية من إجمالي 12 محطة يشملها مسار القطار الكهربائي في مرحلتيه الأولى والثانية.

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-قبل موعد التسليم الرسمي.. تخصيص 20 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح 14 إعلانا من الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل حتى الأن، ولا يوجد أي عمليات تأخير في التسليم لكل المشروعات.

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-الحكومة: نتطلع لاتفاقية تعاون طويلة الأمد مع اليونان في مجال الغاز

عُقدت، اليوم الاثنين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

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-وزيرة الصحة تشارك في المنتدى العالمي لإنتاج للأدوية واللقاحات

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، في جلسة نقاشية عقدتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان “تسريع الإنتاج المحلي للقاحات من خلال التعاون والشراكات” على هامش المنتدى العالمي الأول للإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات.

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-اتفاقية للربط الكهربائي بين مصر واليونان عبر جزيرة كريت

عُقدت، اليوم الاثنين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

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-بيان من “الري” بشأن فترة عمل الوزير في إثيوبيا وعلاقته بدراسات سد النهضة الفنية

أصدرت وزارة الري، اليوم الاثنين، بيانًا علقت فيه على ما أثير بشأن مسئولية الوزير الدكتور محمد عبد العاطي عن الدراسات الفنية للسدود على النيل الشرقي.

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-وزير الدفاع يلتقي وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

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-رسميًا.. تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات في مصر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات.

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-القطار الكهربائي.. ننشر أسماء 12 محطة بالمرحلتين الأولى والثانية

يعد مشروع القطار الكهربائي الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في مصر كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

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-ناقشا جميع القضايا.. الرئاسة تصدر بيانًا بشأن زيارة رئيس وزراء اليونان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

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-الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة “تجسس أمريكية” شرقي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، شرقي البلاد.

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-أمريكا تدرج دولة عربية ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بلقاح كورونا

أثنت تونس على قرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بالبرنامج الأمريكي لتوفير جرعات لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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-الانتخابات في إثيوبيا تتعرض لوابل من الانتقاد في ظل صراع مستمر

أغلقت مراكز الاقتراع في إثيوبيا، مساء الاثنين، في انتخابات مثيرة للجدل تجري وسط صراع مستمر وأزمة إنسانية مستعرة في منطقة تيجراي شمالي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن”.

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-مصر تقود تحركًا لإصدار بيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان يشيد بدور الأسرة خلال الجائحة

صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين بأن مصر نجحت في التنسيق مع أكثر من 95 دولة لإصدار بيان مشترك خلال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأُسرة في مواجهة الأزمات والتعافي منها، وهو ما تجلى خلال جائحة كوفيد 19.

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-السعودية ووكالة الطاقة الذرية تبحثان آليات التفتيش الشامل للمواقع النووية الإيرانية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في فيينا اليوم الإثنين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية.

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-الصحة العالمية: خطط إنتاج لقاحات ضد كورونا في أفريقيا تتضح

بدأت تتضح خطط لانتاج لقاحات ضد مرض كوفيد-19 في أفريقيا وسط تنامي المخاوف من الإتاحة غير المتساوية للقاحات أثناء الجائحة.

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