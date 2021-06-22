تراند الفن: “المواصفات السعودية” تكشف عن 5 حالات يسمح فيها بوضع المطبات الصناعية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن مبررات وضع المطبات الصناعية في الطريق. وحددت الهيئة عبر حساب “المواصفات السعودية” في موقع التواصل “تويتر” 5 مبررات لوضع المطبات الصناعية جاءت على النحو التالي : عند وجود حركة مشاة كثيفة – عند التقاطعات المرورية الحرجة – عند المنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة – مناطق العمل – عند انتهاء الطريق (طريق غير نافذ).

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