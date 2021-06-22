فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
شهدت الشوارع والمحاور والميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة في الحركة المرورية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية.
وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على الحالة المروية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.