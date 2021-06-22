تراند الفن: تعرف على الحالة المروية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والمحاور والميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة في الحركة المرورية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.