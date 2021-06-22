تراند الفن: الأربعاء.. غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عن إجراءات التسجيل المسبق للشحنات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS، وذلك بعد غدٍ الأربعاء، صرح بذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الجزايرلي، أن النظام الجمركى «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال تيسير التجارة عبر الحدود، حيث يتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيا، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج وبالتالي ينعكس إيجابيا على تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف الجزايرلي، كما أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية يضمن تتبع العمليات التجارية والتاكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل الكتروني للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.

من جانبه أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي أن الغرفة في اطار جهودها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنظم ورشة العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للتسجيل بالمنظومة الالكترونية من خلال مساعدة الشركات أعضاء الغرفة في إجراءات انشاء الحساب ومراجعة مستندات الشركات المطلوبة والانتهاء من اجراءات التسجيل.